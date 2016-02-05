Потребность сделать заказ газели круглосуточно очень высок. Качество грузоперевозок прежде всего должно соответствовать сегодняшнему времени. Порой многие сталкивались с проблемой перевозки груза, так как пока еще не обратились в нашу компанию. К примеру, вам надо срочно организовать квартирный переезд или перевезти все ваши вещи. У нас это очень просто сделать!

Все что вам нужно, только позвонить и забронировать грузовую машину. Только мы можем вам предложить на данное время самые современные грузовые услуги грузоперевозок, которые всегда работают для вас круглосуточно.

Кроме того мы более десяти лет успешно осуществляем транспортные услуги грузоперевозок на автомобилях Газель. Успех компании заключается в том, что любой наш клиент может сделать заказ газели круглосуточно.

Только у нас самые интересные и лучшие решения в любом сложном транспортном вопросе.

Первые во всем

Наша транспортная компания делает сервис грузоперевозок более совершенным и удобным. К нам больше доверия чем к другим. Мы всегда выполняем свои обещания. Кстати мы первые внедрили понятие заказа круглосуточных грузовых перевозок газель для юридических и физических лиц.

Полная конфиденциальность

Данные о наших клиентах всегда в тайне, так как у нас делают рассылок и прочего спама по телефонам и электронным адресам. Кто пользуется услугами транспортной компанией Газель 21 век, тот скорей всего оценил нашу работу положительно. Наши автомобили не обклеены рекламой и прочим мусором, который выделяет грузовую машину из потока.

Любая сделка между нами и клиентом остается всегда в тайне.

Свобода сделки на транспортные услуги

Диспетчерская ни когда не навязывает грузоперевозку сделать дороже. Клиенты сами выбирают перечень транспортных услуг. Тарифы на транспортные услуги всегда актуальны, их так же можно сравнить с другими транспортными компаниями. У нас люди знают за что они платят. Кроме того мы не заманиваем головокружительными акциями, подарками, купонами и самыми низкими ценами.

Экспресс доставка груза

Компания Газель 21 век предлагает одну из востребованных транспортных услуг грузоперевозок, это экспресс доставка. Круглосуточно вы сможете отправить свой груз. Сделаем доставку на газели в течении суток в пределах 400 километров от Москвы.

Перевозим грузы без участия владельца

Одна из лучших транспортных услуг. Перевозим грузы и вещи без участия заказчика. Вам просто нужно указать, где забрать и куда привезти ваше имущество. По желанию сделаем фото и видео отчет.

Самая дешевая цена на упаковку скарба

Только у нас самая дешевая услуга на упаковку груза и различных предметов. С нашим опытом упакуем то, что другие не смогут и с гарантией. Сделав заказ газели в нашей компании, вы заплатите только за упаковочные материалы.

Заказ Газели 24 часа

Что вам дает заказ Газели 24 часа в сутки. Значительные удобства в выборе времени предстоящей грузовой перевозки. Для разных компаний и частных лиц всегда есть возможность перемещать свои грузы в любое время. Вы сможете заказать с Газелью дополнительно большое количество транспортных услуг. Для них не будет влиять стоимость от времени суток.